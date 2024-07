Ubriaco ai Giardini Zumaglini, insulta e urina davanti agli agenti di Polizia

Era parecchio ubriaco l'uomo che, nella giornata di ieri, 4 luglio, è stato sottoposto ad alcuni controlli da parte delle forze di Polizia.

Il fatto è successo all'interno dei Giardini Zumaglini di Biella: stando alle prime ricostruzioni, il 37enne avrebbe cominciato a insultare gli agenti nel corso dei controlli. Inoltre, avrebbe urinato in una aiuola vicina continuando a mantenere un atteggiamento poco rispettoso verso gli operatori.

Alla fine, è stato sanzionato per ubriachezza molesta, con il divieto di allontanamento per 48 ore dall'area del centro. A distanza di poche ore, è stato ritrovato nella stessa zona: anche in questo caso, è scattata la multa nei suoi confronti.