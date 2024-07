Ponte Tangenziale, Anas: “Saltato un giunto di dilatazione”

“Alle 12:30 del 1° luglio abbiamo ricevuto segnalazione che era saltato parzialmente un giunto di dilatazione del Ponte della Tangenziale di Biella, parte mobile del ponte che permette al ponte di dilatarsi o restringersi in relazione alla temperatura esterna”.

Questa la spiegazione tecnica di Anas, ente proprietario della Strada Statale Strada statale 758 Masserano-Mongrando che attraversa il Ponte della Tangenziale.

Anas precisa inoltre che non si tratta di un evento eccezionale: “Sono eventi causati dalle sollecitazione dovute soprattutto ai mezzi pesanti, Questi giunti devono essere sostituiti periodicamente quindi non è strano che sia saltato, Nel caso specifico si è creato uno scalino che, durante il primo intervento di messa in sicurezza di lunedì, è stato riempito con dell’asfalto a freddo”.

Altra precisazione è che il giunto di dilazione non c’entra nulla con la sicurezza del ponte. “Il giunto – sottolinea Anas – potrebbe essere tolto ed il ponte rimarrebbe in piedi. La questione di sicurezza i questi casi è accertarsi che pezzi di giunto non rimangano sulla carreggiata. Il giunto nuovo è stato ordinato e sarà sostituito a breve”.