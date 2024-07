Ex funicolare: da sabato riaperta fino alle 22

Pochi minuti fa il Comune di Biella ha ufficializzato la riapertura della funicolare fino alle 22: “Da sabato 6 luglio – dichiara l’Assessore Edoardo Maiolatesi – la funicolare sarà aperta dalle 7:30 alle 22”.

Aggiornamento

La nuova amministrazione di Biella è al lavoro per ampliare gli orari dell’ex funicolare, che attualmente è aperta dalle 7:30 alle 18.

Lo spiega l’Assessore ai trasporti Edoardo Maiolatesi: “Il contratto con l’impresa che garantiva il presidio tecnico fino alle 22 è scaduto il 30 giugno. In questi giorni stiamo concordando con la stessa di ripristinare questo presidio per il mese di luglio. Quindi, tra pochi giorni la funicolare sarà aperta dalle 7:30 alle 22. Mentre, da agosto in avanti, dopo un interlocuzione con l’organo che sovrintende i collaudi, questo presidio tecnico non sarà più necessario con la funicolare sempre aperta fino alle 22”.

In questi giorni l’Assessore Maiolatesi ha parlato anche con le due famiglie proprietarie delle case che si trovano lungo il tratto della funicolare: “Stiamo parlando con queste famiglie per concordare l’apertura nel week end fino a mezzanotte”.