Arpa Piemonte e Forestale: rinnovato l'accordo per la prevenzione del rischio valanghe

Il comandante della regione CC Forestale “Piemonte” Colonnello Valerio Cappello e il direttore generale di Arpa Piemonte Secondo Barbero hanno firmato il rinnovo dell’accordo di collaborazione per le attività di previsione e prevenzione del rischio valanghe. L’agenzia e il corpo forestale dello Stato – Comando Regionale Piemonte collaborano attivamente in tema di sicurezza in montagna già da anni grazie a un precedente accordo in modo coordinato e mediante azioni sinergiche al fine di una costante verifica sul territorio.

Il Colonnello Valerio Cappello: “La collaborazione ormai ben consolidata con Arpa ha dimostrato, nel tempo, che tali sinergie consentono di rendere più efficace ed efficiente il servizio alla collettività. Noi carabinieri forestale mettiamo a disposizione la nostra storica e capillare presenza in montagna al fine di migliorare il servizio e di renderlo sempre più rispondente alle esigenze del cittadino”.

Sottolinea Secondo Barbero: “In questi anni di collaborazione sono state condivise conoscenze, dati ed informazioni che hanno consentito di affinare i prodotti realizzati dall'Agenzia, sia quelli rivolti agli escursionisti al fine di rendere più sicura la frequentazione della montagna, sia quelli istituzionali per gli enti territoriali e le commissioni locali valanghe per una gestione più efficace del rischio valanghivo sui centri abitati e sulla viabilità di montagna”.

Con la firma si impegnano a: svolgere l’attività operativa nivologica utilizzando gli standard internazionali definiti in campo nivologico dalle principali organizzazioni (IACS, EAWS); favorire lo scambio di conoscenze, anche attraverso contatti, riunioni ed incontri diretti tra il personale tecnico addetto ai rispettivi servizi, nonché a promuovere giornate di studio, ricerche di settore, convegni e seminari; favorire un frequente scambio reciproco di dati e di informazioni derivanti dalle reti di monitoraggio, dai rilievi itineranti e dal censimento dei fenomeni valanghivi anche con il fine di perseguire delle economie di gestione; a fornire accesso o equivalenti funzionalità consultive alle rispettive banche dati e/o portali ad accesso riservato, inerenti i dati in materia nivologica, relativi al territorio piemontese; citare tale collaborazione nelle pubblicazioni che si avvalgono dei dati ottenuti dall’applicazione della stessa e concordare preventivamente la diffusione e la pubblicazione dei dati oggetto di scambio del presente accordo; avviare un percorso volto a favorire la razionalizzazione dei prodotti previsionali al fine di perseguire obiettivi di economicità ed efficacia dell’azione pubblica.