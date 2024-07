Candelo: Tira dritto in rotonda e abbatte una cancellata FOTO

Saranno i Carabinieri a stabilire le cause dell'incidente autonomo che ha coinvolto il conducente di un camion che trasportava un carico di terra, questa sera prima delle 22 a Candelo, nella rotonda tra via Iside Viana e via Marconi. Pare che l'uomo abbia completamente perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro una cancellata. I soccorsi sanitari sono intervenuti per prestare le cure necessarie ma, al momento, non si conoscono le condizioni fisiche del malcapitato.

I Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo e della zona interessata.