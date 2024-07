Sicurezza, a Vigliano Biellese arrivano i semafori con il countdown per i pedoni FOTO

A Vigliano Biellese arrivano i semafori con il countdown per i pedoni. Nelle scorse ore, sono stati sostituiti i vecchi impianti e attivati i nuovi contatori semaforici in prossimità dell'incrocio del Municipio.

Sono dotati anche di pulsanti per la chiamata pedonale. “Sono stati impiegati fondi comunali per una cifra pari a 33mila euro – sottolinea l'assessore Valeriano Zucconelli – Sono dispositivi aggiornati con i nuovi standard previsti, come l'indicazione dello scorrere del tempo rimanente della fase del giallo semaforico. È un'ulteriore accortezza volta a garantire la maggior sicurezza possibile dei pedoni”.

Non è il primo degli interventi previsti dall'amministrazione comunale. “Nei mesi scorsi, all'incrocio di via Umberto, sono stati posati i nuovi semafori - spiega l'assessore – per una spesa pari a 30mila euro. Nelle prossime settimane si interverrà in via Dante, con altri 28mila euro, e si concluderà in via Garibaldi”.