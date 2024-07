Monteleone Trasporti a supporto degli Alpini di Biella per la 96° Adunata Nazionale

“Biella!” … “e dov’è Biella?”. Quante volte l’abbiamo sentito dire? Anche i comici che si esibiscono nei nostri teatri usano questa frase per farci ridere, e noi ridiamo, pur sapendo che un fondo di verità c’è.

Nel 2025 Biella, ma soprattutto i Biellesi, avranno una grande occasione: ospitare per la prima volta nella storia l’Adunata Nazionale degli Alpini e far conoscere all’Italia intera il suo territorio, le sue bellezze e la bontà dei suoi prodotti.

La Monteleone Trasporti, con oltre 75 anni di successo nel mercato nazionale ed internazionale e profondamente radicata nel territorio, ha deciso fin da subito di dare un aiuto concreto alla manifestazione, offrendo disponibilità e supporto nell’ambito dei trasporti e della logistica.

“Sono un’Alpino, e un Alpino il cappello ce l’ha sempre ‘cucito’ in testa, non soltanto per le adunate, le sfilate e le manifestazioni, ma, anche se invisibile agli occhi della gente, se lo sente sempre sul capo” - spiega Andrea Maio di Monteleone Trasporti e Consigliere del Gruppo Alpini di Gaglianico – “Come azienda, condividiamo lo spirito e i valori degli Alpini: il senso del dovere, la tenacia, l’affidabilità e il rispetto dell’ambiente. Oggi abbiamo ‘cucito’ sui teloni dei nostri mezzi la ‘promozione’ dell’Adunata, e da domani, con grande orgoglio, siamo pronti a supportare con la nostra esperienza e qualità l’ANA Di Biella affinché anche ‘la nostra adunata’ rimanga impressa positivamente nella storia degli Alpini”.

L’Adunata Nazionale Alpini, che si terrà a Biella il 9, 10 e 11 maggio, richiama migliaia di Alpini provenienti da tutta Italia, non è solo un raduno di vecchie glorie che onorano il passato e guardano al futuro con determinazione, ma soprattutto un’occasione di grande festa nel rispetto della città e dei valori che le Penne Nere rappresentano da sempre.