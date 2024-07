Antonino Giallombardo, i giardini pubblici di Andorno saranno intitolati al maresciallo dei Carabinieri

Presto verrà intitolata un'area pubblica alla memoria del maresciallo dei Carabinieri Antonino Giallombardo.

L'annuncio è arrivato dal sindaco di Andorno Micca nel giorno dell'insediamento del consiglio comunale. Scomparso il 19 novembre 2016 a soli 55 anni, Giallombardo era una figura stimata e apprezzata in Valle Cervo e in tutto il Biellese: per anni, infatti, è stato comandante della stazione di Andorno ed era molto legato al Bürsch e alle sue associazioni.

“Conservo un bel ricordo della sua persona, manca terribilmente a tutta la comunità – sottolinea Crovella – Nel novembre 2026 saranno trascorsi 10 anni dalla scomparsa, dopo di allora si potrà dedicargli l'area, individuata nei giardini pubblici, dietro al monumento dei Caduti, all'angolo tra via Perosi e via Cavalieri di Vittorio Veneto. Un atto sentito per commemorare una grande figura del nostro territorio”.