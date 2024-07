Tappa del Tour De France a Torino, l'esplosione della passione per il ciclismo FOTO e VIDEO

Tappa del Tour De France a Torino, l'esplosione della passione per il ciclismo - Servizio di Giuseppe Rasolo per newsbiella.it.

È una Torino multicolorata quella che accoglie la terza tappa del Tour De France edizione 2024. Il lungo rettilineo è posizionato in Corso Galileo Ferraris: di lato alla Inalpi Arena e allo Stadio del Torino per dare una dimensione olimpica a una corsa che è leggenda. Il colore predominante è il giallo, la sala stampa dell’Arena è tutta del colore della maglia simbolica del comando. Il Presidente della Regione Alberto Cirio e il Sindaco di Torino insistono sul valore e sulla potenza promozionale della Grand Boucle e hanno ragione: la tribuna è un melting pot di nazioni di idiomi e di passione. I maxi schermi trasmettono una tappa combattuta in cui non mancano i colpi di scena e le cadute, soprattutto in periferia di Torino. Lo sprint premia l’eritreo Gimbay per cui ci sono anche due bandiere della sua patria sotto lo striscione d’arrivo. Le cadute che hanno spezzato il gruppo premiano Carapaz nuova maglia gialla, mentre Abrahamsen fa incetta di maglie: quella della combattività e la storica maglia a pois. Domani si riparte da Pinerolo ma nei cuori dei ciclisti piemontesi questa giornata sarà indelebile.

