Festa della Ginnastica, a Rimini c'è anche Biella

Anche quest’anno Ginnastica Biella ha partecipato alla Festa della Ginnastica di Rimini, iniziata il 25 giugno, per concludersi il 3 luglio prossimo.

In questa prima fase di attività, la tecnica Irina Sitnikova ha accompagnato nelle gare individuali Viola Piva nel programma LD Base, Matilde Goria e Marianna Antonini in LC Avanzato, Adele Blotto e Rachele Grazioli in LC Base.

La Società ha inoltre partecipato anche alla gara di Squadre tra le Allieve nel programma di LC Avanzato con le stesse atlete che si sono divise i compiti in una quattro giorni di intense gare, mattino e pomeriggio.

Il lavoro di Ginnastica Biella riprenderà lunedì prossimo con le ultime gare previste dal programma della manifestazione.