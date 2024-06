“Spirito Libero”, oggi esce il nuovo album di Emiliano Toso

A due anni dall’uscita del CD “L’Albero della Musica”, Emiliano Toso torna con un album che promette di essere “Un viaggio per sentire la voce dell’Anima che ti riporta alla tua Autenticità”.

“Spirito Libero” è il nome del suo nuovo lavoro musicale che esce oggi, venerdì 28 giungo, e che conta 13 brani inediti con il magico violino della giovanissima Valentina Wilhelm e 6 brani rivisitati suddivisi in 2 cd, racchiusi in una speciale confezione (18x18cm).

“Questo album è nato dalla semplicità di un incontro - spiega Emiliano Toso - Lo scorso anno, durante la giornata degli Spartiti alla Casa della Musica, ho incontrato Valentina, uno dei miei nuovi diamanti, giovani che hanno sentito forte il richiamo di questo progetto e lo stanno diffondendo ai loro coetanei. Da questa immediata sintonia con Valentina ed il suo meraviglioso violino, è nato in me il desiderio di comporre brani che fanno volare, una forte spinta verso l’alto. Come se il pianoforte creasse melodie sulla Terra e il violino mettesse le ali. Ogni brano è nato da questa semplicità, da un’ autenticità profonda che mi porta a descrivere con la musica la bellezza della Vita”.

A celebrare l’uscita del nuovo Album, venerdì 28 giugno partirà dalla Toscana il Tour estivo di Spirito Libero che approderà nel Biellese con due date imperdibili, immerse nella natura del nostro territorio: sabato 6 luglio, alle ore 18, nella splendida cornice dell’Oasi Zegna (Cascina Caruccia nella famosa conca dei rododendri) e domenica 25 agosto, alle ore 18, al Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese.

Il Tour attraverserà gran parte dell’Italia e per rimanere sempre aggiornati su tutte le date in calendario basterà collegarsi al sito www.emilianotoso.com e visitare le sezione “eventi”.