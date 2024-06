Cordar Biella, approvato il bilancio di esercizio chiuso in utile: nessun aumento nel 2024

Giovedì 27 giugno si è tenuta a Città Studi l’assemblea dei Soci di Cordar spa Biella Servizi, durante la quale i rappresentanti dei comuni biellesi hanno approvato all’unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, chiuso con un utile di 1.620.899 €.

Gli amministratori Gabriele Martinazzo, Laura Leoncini e Alex Squaiella hanno confermato ai Soci la stabilità aziendale, anche in prospettiva dell’importante processo aggregativo che vede coinvolti i gestori dell’ambito territoriale di Biella, Vercelli e Casale.

Il Presidente Martinazzo ha inoltre voluto ricordare gli ottimi risultati raggiunti da Cordar che, nel corso del 2023, nell’ambito dell’applicazione del meccanismo incentivante a livello nazionale relativo alla qualità tecnica e contrattuale del servizio idrico, ha ricevuto il riconoscimento di premialità per 1.157.503 €, collocandosi tra le eccellenze italiane.

La Società inoltre, a fronte di un piano di investimenti per il quadriennio 2020-2023 di 12 milioni e 900 mila euro, ha superato le previsioni realizzando opere per oltre 14 milioni di euro. In un contesto congiunturale non certo favorevole, Cordar riflette un’immagine di eccellenza che non può che rendere orgogliosi gli amministratori e l’intero territorio.

I risultati illustrati e la condizione di solidità, nonché la garanzia di mantenimento di un’attenzione costante a tutti i costi di gestione, hanno infine consentito al Cda di non prevedere per l’anno 2024 alcun aumento tariffario, agevolando tutti gli utenti in un periodo di evidenti difficoltà economiche.