Rally & Co in gara a Castiglione Torinese

Nuovo appuntamento per la scuderia Rally & Co, impegnata questa volta nelle gare moderne, in occasione dell'ottava edizione del Rally di Castiglione Torinese, epicentro di partenza ed arrivo domenica 30 giugno.

Due gli equipaggi portacolori della scuderia biellese, entrambi su Renault Clio Rally 5 con lo stesso cognome per il pilota: si contenderanno lo scettro familiare Matteo Viola, navigato da Matteo Cerruti Miclet, e il papà Paolo Viola, coadiuvato da Andrea Pizzato, come era già avvenuto al Rally Valle d’Aosta.

In campo sempre con una Renault Clio Rally 5 la coppia femminile formata da Sabrina Roccati e Denise Chabloz mentre con la consueta Mini Cooper S nella categoria racing star il torinese Massimiliano Di Martino con Denise Bolletta alle note.