La Sopranissima, al via la 13° edizione di Cross Country di MTB

La Free Bike Trivero con la collaborazione della Pro Loco di Soprana, AIB di Valdilana, Comitato Rifugio “La Sella”, Alpini di Trivero e il patrocinio del Comune di Valdilana, hanno organizzato la 13° edizione della Cross Country di MTB, prevista per il 30 giugno. Cross Country accetta tutti i tesserati CSAIN e altri enti ed è valevole come Campionato Biella-Vercelli-Canavese e Campionato Coppa Piemonte.

L’evento comincia alle 8:00 e, fino alle 9:15, ci sarà la possibilità di iscriversi. Alle 9:20, avverrà il trasferimento a Frazione Baltigati e, alle 9:30, si terrà la partenza per fasce di categorie. La gara terminerà per le 11:20, ora in cui ci saranno le premiazioni.