Riparte la lotteria del Fondo Edo Tempia Primo premio uno scooter elettrico

Si può vincere anche uno scooter elettrico partecipando all’edizione 2024 della lotteria del Fondo Edo Tempia. L’iniziativa è una delle più longeve e note dell’associazione che da più di quarant’anni si occupa di prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro e ha come finalità il sostegno ai progetti di cure palliative per i pazienti di tumore. Aiutare è semplice: ogni biglietto costa un euro e basterà per concorrere ai premi finali che verranno assegnati con l’estrazione in programma il 3 dicembre.

La distribuzione dei tagliandi inizia in questi giorni nel Biellese e nel Vercellese. Saranno a disposizione nelle varie sedi del Fondo Edo Tempia a Biella in via Malta 3, a Santhià in via Matteotti 66, a Valdilana in piazza XXV Aprile a Ponzone e all’hospice Casa Tempia all’ex ospedale di Gattinara, un esempio del lavoro del Fondo per le cure palliative. Soprattutto saranno a disposizione anche nei negozi e nelle farmacie del territorio che, come a ogni edizione, si presteranno a “ospitarli” per metterli a disposizione dei loro clienti. Ci saranno anche giornate speciali in cui sarà possibile trovare i biglietti a feste, sagre ed eventi.

I premi sono frutto della generosità di aziende e realtà del territorio che li hanno messi a disposizione in grande abbondanza anche quest’anno. Dopo qualche edizione in cui il premio di maggior valore era dedicato a un pubblico femminile, lo scooter elettrico Piaggio donato da Banca Sella è adatto a tutti. Il secondo premio è un orologio Damiani offerto dalla gioielleria Stefano Pivano di Biella, il terzo una coperte di cashmere firmata Ermenegildo Zegna. Ecco gli altri premi a disposizione in ordine di valore: un abito in velluto Chiara Boni, una bicicletta a pedalata assistita J1plus offerta da Banca Sella così come il tablet Remarkable 2 e marcatore Plus e il monopattino elettrico Xiaomi. Seguono un pigiama da donna (La Fiorentina, via Italia, Biella), tre orologi FitBit Versa 4 (Banca Sella), una maglia a rovescio (Santa Barbara, via Torino, Biella), un orologio Harmony Collection di Rodighiero gioielli (via Italia, Biella), un buono acquisto da Vilflora a Verrone, un buono acquisto al Garden center Forlini di Santhià, un buono acquisto per il negozio di abbigliamento Chiara Shop di Santhià, un servizio da tavola con tovaglioli di CaBrio (piazza I Maggio, Biella), un canestro junior di Decathlon, una sciarpa in cashmere di Piacenza, due cofanetti di prodotti naturali dell’erboristeria Naturalmente di Santhià, un cesto di prodotti De Mori, un viaggio in giornata offerto dall’agenzia Tu mi fai girar del centro commerciale Gli Orsi, un viaggio in giornata al mare di Kokki Viaggi (Santhià), un giro pizza per due persone da Jamm a Vercelli, un buono per acquisti di intimo da Benetton (Santhià), una penna New York di Il punto ufficio a Santhià, un cofanetto di tre bottiglie di vino dell’azienda Alberta Luciana di Cavaglià, un buono abbigliamento da Tadey (Santhià), un buono abbigliamento da Modesto Bertotto (Verrone) e una penna ergonomica di Il punto ufficio di Santhià.