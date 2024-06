Il saluto di Valdilana al "suo" comandante Mastrangelo, ora cittadino onorario, FOTO e VIDEO

La comunità di Valdilana oggi sabato 22 giugno, autorità, cittadini e colleghi si sono stretti attorno al "loro" Comandante della Stazione di Valdilana, Damiano Mastrangelo che lascerà l'incarico per trasferimento. Il Sindaco di Valdilana, Mario Carli, gli ha conferito la cittadinanza onoraria per il lavoro svolto negli anni, atto a garantire la sicurezza sul territorio. La cerimonia informale si è tenuta presso il salone parrocchiale "Matrice di Trivero", in località Gioia di Valdilana. L'affetto dimostrato da tutti gli intervenuti ha testimoniato quanto il rapporto tra il territorio e la stazione dei Carabinieri comandata da Damiano Mastrangelo si sia basato sulla fiducia e sull'ottimo servizio messo a disposizione dei cittadini oltre che alla vicinanza e all'ascolto.

L'Unione industriale biellese delegazione di Ponzone Trivero Pratrivero, con Andrea Trabaldo Togna, gli ha consegnato una targa "Per il lavoro prezioso che ha svolto in questi anni svolto prima come Comandante di stazione di Trivero e in seguito di Valdilana".

A salutare il Comandante e ringraziarlo per la sua preziosa collaborazione sono stati poi anche i Vigili del Fuoco di Ponzone con il capo distaccamento Giovanni Capparoni e i Vigili volontari, e i colleghiche hanno condiviso questi anni di servizio.

Saluti, commozione, abbracci testimoniano quanto il Comandante sia benvoluto dai cittadini che hanno posato per un ricordo immortalando questa giornata con una foto che Damiano si porterà nel suo nuovo incarico.