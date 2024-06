A Massazza campo sportivo in stato di abbandono e degrado - FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno, sono un cittadino di Massazza.

La presente per segnalare pubblicamente il degrado e lo stato di abbandono del campo sportivo di Massazza.

Luogo completamente aperto anche se c'è una sbarra all'entrata con relativo lucchetto come da immagini, ma risulta sempre sollevata. All'interno dell'entrata del campo sportivo pascolano liberamente le pecore come dimostrano gli escrementi a terra. In pausa pranzo si recano persone per farsi il taglio dei capelli come risulta da foto allegate.

Gli spogliatoi, i servizi igienici tutti aperti o con porte tenute vicine con cerotti adesivi sono in condizioni igieniche pessime. Di solito è il ritrovo degli immigrati!!!! Si allegano alcune foto per documentare il tutto.

Si richiede alle autorità competenti, ai dirigenti di Ceversama, al Comune di farsi carico della normale manutenzione delle aree esterne e limitrofe del campo sportivo e della chiusura dei locali e servizi igienici. Visitare per qualche minuto spogliatoi, bagni e sale di ospitalità e subito ci si rende conto di essere in fetidi tuguri insicuri e sporchi, spogliatoi con porte arrugginite, stanze dove non si capisce bene se destinate a magazzini o depositi di oggetti inservibili. Il resto dello sport è ben visibile e non diverso, non vi è alcuna eccellenza.

Queste in sintesi la condizione degli impianti sportivi; si pone al bando il degrado e l’ingestibile".