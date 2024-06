Giallo a Nichelino, 45enne muore cadendo dal quarto piano

E' mistero a Nichelino per quanto è tragicamente avvenuto attorno alle 12 di oggi, giovedì 20 giugno, quando è stato scoperto il cadavere di un 45enne in un cortile interno di un caseggiato.

Per quanto ancora frammentarie, le prime ricostruzioni sembrano indicare che l'uomo sia precipitato dal quarto piano dell'edificio in cui risiedeva, ma non sono chiare le cause del decesso.

L'allarme, dato da alcuni vicini, ha visto confluire rapidamente i soccorsi, ma nessun tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118 è risultato utile. Ora su quanto accaduto indaga la Polizia locale di Nichelino assieme alle altre forze dell'ordine.

La salma del 45enne è stata sequestrata e trasferita in camera mortuaria, in attesa di capire l'eventuale disposizione dell'autopsia, che potrebbe chiarire molti aspetti di una vicenda ancora molto nebulosa.