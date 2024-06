Biella, guida l'auto con una targa “coperta” dalla vernice: 40enne denunciato

Durante i consueti controlli sul territorio, gli agenti delle Volanti di Polizia hanno fermato nei giorni scorsi una macchina nel centro di Biella.

A insospettirli, dalle informazioni raccolte, la targa del veicolo, coperta in parte con della vernice di una bomboletta spray. Gli operatori hanno chiesto spiegazioni al conducente, un uomo di 40 anni, residente in città, ma non sarebbe riuscito a giustificarne il motivo.

Inoltre, sembra che non avesse con sé la patente di guida. Per questo motivo, è stato sanzionato per guida senza patente e denunciato per l'alterazione della targa, oltre al fermo amministrativo del veicolo.