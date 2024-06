Graglia in festa per il 4° anniversario dell'Aggregazione al Santuario di Loreto

Comunità di Graglia in festa per il 4° anniversario dell'Aggregazione al Santuario di Loreto. La Santa avrà inizio alle 10.30 di domenica 23 giugno al Santuario e vedrà la presenza del vescovo emerito di Asti Franco Ravinale.

“Saremo spiritualmente uniti alla Santa Casa e al Vescovo Fabio, riconoscenti per il grande dono ricevuto il 21 giugno 2020 – sottolinea don Eugenio Zampa, rettore del Santuario di Graglia - Pregheremo insieme per la pace nei cuori, nelle famiglie e tra tutti i popoli, in particolare nella Terra Santa. Ricorderemo la proposta del Pellegrinaggio in programma dal 9 al 12 settembre a Tersatto e a Loreto dal 9 all'11 dicembre. L'incontro con Maria nei luoghi del Pellegrinaggio della Santa Casa è una speciale occasione di grazia. Domenica sarà un giorno di festa ricco di gioia e fraternità”.