Sala Biellese, un anziano chiama il 112: “Venite, c'è una truffa in atto”

Truffa tentata a Sala Biellese. Il fatto è stato segnalato nella mattinata di ieri, 18 giugno, da un residente di 83 anni: stando al suo racconto, un uomo con un casco si sarebbe presentato alla porta d'ingresso per eseguire alcuni controlli sulle utenze elettriche.

In quello stesso istante, è comparso un fattorino per una consegna al pensionato e il “tecnico” si è subito allontanato facendo perdere le sue tracce. Uno strano comportamento che ha insospettito il cittadino, tanto che ha pensato ad un tentativo di raggiro. Informati dell'accaduto, ora i Carabinieri indagano per far luce sulla vicenda.