Maturità: Rebecca, Aurora, Arianna e Davide tra i 1128 studenti biellesi che oggi affrontano la prima prova, FOTO

Venditti cantava "Notte prima degli esami"...e chi non l'ha sentita almeno una volta almeno nei giorni prima dell'esame? E così ha fatto qualche studente tra i 1128 che questa mattina, oggi mercoledì 19 giugno alle 8,30 inizierà ad affrontare la prima prova, il tema. Tra loro c'è Arianna Bego della 5G Indirizzo Scienze Umane del Liceo del Cossatese e della Vallestrona, che ieri sera si è trovata con le amiche per intonarla in coro. "Ci è sembrata una cosa carina per sdrammatizzare - racconta Arianna - . Ieri ho studiato più che per il tema, per la seconda prova che per noi di Scienze Umane è un tema con una sola traccia e alcune domande". Oggi pomeriggio dopo il tema Arianna si è invece ripromessa di riposare, di dormire un po' per rilassarsi e ha già le idee molto chiare del suo futuro: "Questa estate andrò a lavorare in un centro estivo di bimbi dell'asilo - conclude - e in autunno andrò a studiare a Milano, alla Iulm, indirizzo Comunicazione d'impresa e relazioni pubbliche".

Aurora Scalcon sempre Liceo del Cossatese e della Vallestrona indirizzo Liceo Scienze Applicate questa mattina prima di andare a scuola farà molta attenzione a mettere tutti i suoi gioielli ai quali tiene molto: bracciali, anelli e orecchini. "Non so perchè - racconta - ma se dimentico anche solo un anello ho paura che qualche cosa mi vada male in queste occasioni particolari e allora faccio attenzione a indossare tutto". Aurora più che per il tema è agitata per Scienze che porterà all'orale. "Non ho brutti voti - racconta - ma è la materia che trovo meno simpatica fra tutte e per questo la temo. Per affrontare il tema basta sapere scrivere, poi noi abbiamo in commissione anche la nostra prof e ciò ci rende più sereni". Per Aurora ieri sera niente canti o balli, è andata a lavorare come sempre in un locale e poi a nanna presto.

Rebecca della 5I Liceo Sella indirizzo Linguistico ieri ha invece ripassato con il suo ragazzo, Davide iscritto a un'altra sezione ma nella stessa scuola: "Lui è un po' più agitato di me, io sono abbastanza tranquilla - racconta - . La prova che mi stressa di più? L' orale, abbiamo tanto da ripassare. Io ieri ho puntato su spagnolo ma passerò a luglio. E Davide per esempio è invece il primo della sua classe".

Nel dettaglio gli studenti che affronteranno la prima prova, il tema, oggi sono 151 del Liceo Sella, 108 del Liceo del Cossatese, 165 del Bona, 199 del Liceo Avogadro, 315 dell'Itis e 190 del Gae Aulenti che il 19 giugno si siederanno a scuola per la prima prova di Maturità, il tema uguale per tutti.

L'appuntamento è fissato alle 8,30 in istituto, con modalità identiche in tutti e ha una durata massima di sei ore. I candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il Ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Gli studenti possono scegliere, tra le sette tracce, quella che pensano sia più adatta alla loro preparazione e ai loro interessi. Le tracce saranno in tutto 7. Per gli autori più celebri, Gabriele D’Annunzio sembra essere uno dei più probabili, mentre tra i temi di attualità spunta l'intelligenza artificiale.