Maturità 2024, Ungaretti e Pirandello nelle tracce della prima prova

Tema di Maturità ci sono le prime indiscrezioni sulle tracce della prima prova di oggi mercoledì 19 giugno iniziata alle 8,30.

Ungaretti, con “Pellegrinaggio”, per l’analisi della poesia e poi c'è Pirandello, per restare in tema classici. E per attualità? I ragazzi si sono trovati davanti un testo di Maurizio Caminito tratto da “Profili selfie e blog” che invita i maturandi a una riflessione sull'importanza e il senso del diario nell'era digitale e si parla poi anche di Costituzione.

Nel dettaglio: Tipologia A (Analisi del testo) A1: Testo di Giuseppe Ungaretti; A2: Testo di Luigi Pirandello.

Tipologia B (Testo argomentativo): B1: «Storia d'Europa» di Giuseppe Galasso; B2: Testo Maria Agostina Cabiddu in «Rivista Aic (Associazione italiana dei costituzionalisti)»; B3: «Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, Natura fra ascolto e comunicazione» di Nicoletta Polla-Mattiot.

Tipologia C (Tema di attualità): C1: Testo Rita Levi Montalcini in «Elogio dell'imperfezione»; C2: Testo di Maurizio Camilito «Profili, selfie e blog».

Questo il tempo: i maturanti avranno a disposizione 6 ore ma potranno uscire dopo le prime tre.

In tutto 1.128 i ragazzi impegnati nelle scuole biellesi.