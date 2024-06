Una cena dagli Alpini per “La staffetta della generosità biellese”

Sabato 29 giugno, alle ore 20.00, per la prima volta, il cuore rosso con il logo dell’Ass. Amici dell’ Ospedale di Biella, come “testimone” del progetto “La staffetta della generosità biellese” passa agli Alpini, presso la loro sede di Biella, in via Ferruccio Nazionale n. 5, in occasione della CENA BENEFICA, da loro organizzata, a favore dell’ALTA TECNOLOGIA nel nostro OSPEDALE. In tale occasione, si potrà anche visitare il museo alpino (su prenotazione 3356296489 a partire dalle ore 18.00)

La STAFFETTA DELLA GENEROSITÀ biellese è un progetto di raccolta fondi, ideato dall’associazione Amici dell’ospedale di Biella, guidata dal presidente dott. Galligani, con l’importante collaborazione di Fondazione CR Biella e di Fondo Edo Tempia , per portare l’Alta tecnologia nel nostro ospedale e farlo diventare OSPEDALE DEL FUTURO, grazie a nuove tecnologie: robot (mantenimento) e nuova sala ibrida, ad oggi presente in Piemonte solo nelle piazze di Cuneo e Torino (Molinette e Mauriziano).

ll 29 giugno e’ un appuntamento importante perché, da questa data in poi, il testimone potrà passare anche a vari gruppi alpini del territorio, che portano sempre alto il vessillo dell’“alpinità”, fatto di valori, rispetto, amicizia , solidarietà sotto vari punti di vista. La parola chiave e’ “ INSIEME“, tutti insieme, TÜCC’ ÜN, per un alto fine e un obiettivo che riguarda tutti noi: il nostro Ospedale.

I fondi raccolti saranno destinati a sostenere l’ALTA TECNOLOGIA all’interno dell’ospedale di Biella, cioè la realizzazione della Sala Ibrida (entro fine anno), struttura avanzata che combina tecnologia, diagnostica e chirurgia, e il mantenimento del Robot Chirurgico nell'Ospedale di Biella. La Sala Ibrida rappresenta un'importante evoluzione nella chirurgia moderna, garantendo maggiore precisione, tempestività e sicurezza negli interventi con metodiche endovascolari mini e microinvasive indolori. Questa innovazione permetterà ai medici di eseguire diagnosi e trattamenti chirurgici avanzati e/o tradizionali anche con più di una equipe specialistica in un unico ambiente, migliorando significativamente l'efficacia e l'efficienza delle cure.

“E’ un progetto corale - afferma il dott. Leo Galligani- presidente dell’Ass Amici dell’Ospedale di Biell , perché l’ospedale è di tutti noi. La staffetta della generosità si propone di coinvolgere tutta la Comunità biellese, offrendo a ogni cittadino la possibilità di contribuire, anche con la più modesta donazione. Sono grato al presidente A.N.A. provinciale dott. Marco Fulcheri e a tutti i suoi Alpini per aver condiviso le finalità del progetto collaborando con noi. La partecipazione degli Alpini di tutto il Biellese e’ importante perche’ sono un punto di riferimento per il BIELLESE, portano alto il vessillo dell’Alpinità, “ragionano con il cuore”, parlano sempre il linguaggio della solidarietà e dell’amicizia e portano con orgoglio il cappello con la penna. E ancor di più, ricordando il loro impegno costante per la collettività, diciamo “Grazie, Alpini!”.

Aggiunge il presidente Marco Fulcheri “Con gli Amici dell’Ospedale continua, anzi si rafforza, l’impegno che Alpini, Amici degli Alpini e Aggregati della Sezione di Biella mettono in campo a favore della comunità! Impegno che è sotto gli occhi di tutti, anche se spesso svolto in modo silenzioso e non pomposo, nello spirito alpino del fare e non del fare per apparire. I Gruppi alpini sono cardine della vita dei nostri paesi e non esiste settore in cui non siano presenti e si impegnino, dalla Parrocchia agli Oratori, dal Comune a Scuole e Asili, dall’aiuto ad Anziani e Disabili alla collaborazione con tutte le Associazioni che si adoperano per il prossimo in difficoltà, per essere sempre di più TÜCC’ ÜN, tutti uniti!”

Lo scopo dell’associazione Amici dell’ Ospedale di Biella e’ anche quello di coinvolgere i cittadini nella conoscenza-partecipazione-collaborazione di una vera trasformazione del nostro ospedale, che diventerà piu’ attrattivo per nuovi medici e con grandi benefici per i pazienti : si potranno ricevere a casa nostra, con medici esperti, cure che oggi si possono ottenere solo nei grandi centri . Cena alpina benefica Menù Peperoni in bagna cauda Paletta con le mele San carlin Risotto alle Verdure Rolata arrosto con Patate Acqua, Vino e Caffè Bunet Costo della cena € 29,00 Si prega di segnalare eventuali intolleranze o allergie

PRENOTAZIONI: Entro e non oltre il 26 Giugno biella@ana.it- 015406112 Referenti Associazione Nazionale Alpini Fabio tel. 3406858050; Filippo tel. 3356296489; Referenti ass amici ospedale di B0iella Grazia tel. 3291525480 Lauretta tel. 3478466522 Mariella tel. 3666811782

Oppure mail info@amiciospedaledibiella.org