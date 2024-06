Andorno, un lettore scrive: “Auto forzate e derubate all'interno da ignoti”

Amara sorpresa per alcuni residenti del comune di Andorno Micca. Come segnalato da un cittadino, che si è messo in contatto con la nostra redazione, ignoti avrebbero forzato un paio di auto lasciate in sosta nel centro del paese.

Ciò sarebbe accaduto nella notte appena trascorsa. “L'obiettivo? Rubare gli oggetti preziosi che si trovavano all'interno – spiega – Il fatto è già stato denunciato alle forze dell'ordine. Spero che questa notizia possa allertare le persone a fare attenzione: mi raccomando, tenete gli occhi aperti”.