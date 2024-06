Un'Indimenticabile Serata di Musica a Rosazza

Sabato sera Rosazza ha vissuto una serata magica grazie al meraviglioso concerto di musica classica che ha avuto luogo nella splendida Chiesa Parrocchiale. L'evento, che ha visto la straordinaria partecipazione dell'Orchestra Ex Novo e del Coro Ex Novo, diretti da Chiara Pavan e Benedetta Ballardini, ha regalato momenti di pura emozione e bellezza.

La serata è stata ulteriormente impreziosita dalla talentuosa soprano Anna Barletta, la cui performance è stata, come sempre, impeccabile e apprezzata dal pubblico. Il programma presentato ha saputo toccare le corde più profonde dell'animo.

Il successo della serata testimonia ancora una volta l'importanza della cultura e della musica nel borgo, e riempie di orgoglio vedere come eventi di tale portata riescano a unire la comunità e a valorizzare il nostro patrimonio artistico.

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita di questo evento. Un ringraziamento speciale a Chiara Pavan e Benedetta Ballardini, all'Orchestra Ex Novo, al Coro Ex Novo,alla fantastica Anna Barletta e a don Paolo per l'ospitalità.