Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie?

Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

All'inizio degli Europei di calcio, nel campionato dei pollini sono le graminacee a dominare largamente la vetta della classifica, con grande sgomento dei soggetti allergici.

Elevate concentrazioni di polline delle graminacee comportano un elevato rischio di allergia in tutto il Paese, tranne in alcuni dipartimenti bretoni e nella zona del Mediterraneo dove il rischio è medio.

Occorre prestare particolare attenzione se si è sensibili a questi pollini, poiché i sintomi possono includere starnuti frequenti, prurito agli occhi, naso che cola e difficoltà di respirazione, come attacchi d'asma.

Elevati rischi di allergia ai pollini delle graminacee persisteranno ancora per diversi giorni prima di diminuire definitivamente verso la fine di giugno.



Le piogge più frequenti previste nei prossimi giorni su gran parte del Paese sono una buona notizia per chi soffre di allergie, perché depositeranno i pollini sul terreno consentendo di respirare meglio.

Nel resto della classificazione dei pollini troviamo altre piante erbacee come l'ortica (famiglia delle Urticacee), il platano e l'acetosella, oltre ad alcuni pollini di alberi come querce, castagni, tigli e ulivi, ma con un basso livello di rischio di allergia.

I tigli, attualmente in piena fioritura, possono causare sintomi solo nelle loro vicinanze. Un consiglio: non stare sotto un tiglio!



Dal 15 al 30 giugno sono i giorni per combattere l'ambrosia!

Consigli pratici

Chi soffre di allergie può seguire questi consigli pratici per proteggersi meglio dai pollini e limitare la propria esposizione: consultare regolarmente i siti internet specializzati, sciacquare i capelli la sera, aerare l'alloggio prima dell'alba e se possibile dopo il tramonto, evitare di asciugare la biancheria all'aperto, tenere i finestrini dell'auto chiusi per evitare che i pollini entrino nell'abitacolo, indossare una mascherina all'aperto, evitare attività sportive all'aperto che comportino una sovraesposizione ai pollini.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes :