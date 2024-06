Miagliano, al via la riqualificazione dell'area parcheggio del canale Roggia (foto dal sito web di comune di Miagliano)

Sono partiti a Miagliano i lavori nell’area parcheggio sita in prossimità di via Poma 1 (area contigua al canale Roggia) che hanno l’obiettivo di accrescere il decoro, la sicurezza e riordinare gli spazi destinati alla sosta.

L’intervento in sintesi prevede: sistemazione piano pavimentazione in autobloccanti; installazione nuovo quadro elettrico (funzionale ad allacci per eventi), impianti di illuminazione pubblica su tutta l’area, grafiche e pannelli informativi turistici; creazione di una nuova mini area verde; rimodulazione stalli parcheggio.

“Il cantiere è un lotto facente parte di un progetto più ampio che prevede, nel corso dei prossimi mesi, l’avvio di ulteriori interventi sul territorio” spiegano dall'amministrazione.