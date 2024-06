Un viaggio creativo: riparte il progetto "Contiamo su di noi - Team".

Il progetto, nato con l'obiettivo di sviluppare competenze artistiche, favorire l'interazione tra i giovani e promuovere la conoscenza del territorio e il senso di comunità ha già prodotto, nelle tre edizioni precedenti, un corposo “portfolio” di video che rappresentano uno sguardo significativo dei giovani sul territorio in cui vivono. Sono stati già realizzati 10 cortometraggi e 6 video-pillole in altrettanti luoghi e paesi della Provincia di Biella. Si sono svolti 16 laboratori gratuiti di teatro, recitazione, filmaking e scrittura per il cinema. Sono stati coinvolti in totale oltre 100 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 25 anni.

Anche quest'anno Manuela e Maurizio, con la loro vasta esperienza nel campo della formazione e della narrazione, guideranno il progetto con passione e professionalità, assicurando che ogni partecipante possa vivere un'esperienza unica e arricchente.

Contiamo su di noi – Team è sostenuto dalla Fondazione CRB e dalla Fondazione Marco Falco, e si avvale di ulteriori contributi della Regione Piemonte, della Fondazione CRT e dei comuni di Lessona e Cavaglià.

È prevista la realizzazione di laboratori e cortometraggi a Lessona, Cavaglià, Rosazza, Sagliano Micca, Miagliano e alla Trappa di Sordevolo.

Cavaglià – Villa Salino e le sue storie

laboratorio: giugno–luglio / riprese: settembre

Un appello alla condivisione del progetto è quello lanciato dal Comune di Cavaglià per lunedì 17 giugno alle 15 presso la Biblioteca dei ragazzi. La meravigliosa villa Salino, nel cuore del paese, era un tempo dimora estiva del generale Pietro Salino, eroe del risorgimento italiano, e della sua famiglia. Le sue grandi sale affrescate, arredate di mobili e cimeli d'epoca, faranno rivivere in un racconto filmato personaggi e atmosfere di un passato ormai lontano.