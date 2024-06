Christian Ferrari è il nuovo presidente del Comitato Piccola Industria Uib

Christian Ferrari, 56 anni, amministratore di Ferrari Ezio & C. SRL, è stato eletto all'unanimità alla presidenza del Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese per il quadriennio 2024-2028. L‘assemblea della Piccola Industria, che si è svolta il 6 giugno a La Bursch, è stata l’occasione per ripercorrere il bilancio delle attività e tracciare le linee per il futuro mandato.

E' stato inoltre nominato Ivano Salussolia come delegato al Comitato Piccola Industria di Confindustria Piemonte."Ringrazio la Piccola Industria per la fiducia che mi è stata accordata e mi impegno fin da ora a portare avanti le iniziative avviate nel segno della continuità. Un ringraziamento particolare va alla past president Stefania per il suo straordinario impegno, per l'entusiasmo con cui ci ha guidati e perché, ne sono certo, continuerà a supportarci. Credo infatti che la collaborazione e la partecipazione di tutti sia fondamentale per condividere idee, tracciare un percorso proficuo e raggiungere obiettivi comuni. Sono convinto che la Piccola Industria, che rappresenta le PMI, quindi la maggior parte delle aziende, possa rivestire un ruolo centrale per le imprese, per l'Associazione e per il territorio".

"Sono stati anni intensi, sia dal punto di vista professionale che personale, e sono felice di aver avuto l'opportunità di crescere all'interno della Piccola Industria, confrontandomi con i colleghi che ne fanno parte e con gli imprenditori che ho conosciuto all'Unione Industriale. Non sono stati anni semplici, anche a causa delle conseguenze post Covid, ma abbiamo saputo concentrarci sulle priorità e portare avanti iniziative fondamentali per il territorio, come il PMI Day, la giornata dedicata alle visite in azienda da parte degli studenti. Grazie dunque a tutti e un grande "in bocca al lupo" al neo presidente!".