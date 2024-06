Giornata mondiale 2024 del donatore di sangue: AVIS, ASL Biella e gruppo Sella uniti nel dono

Venerdì 14 giugno si celebra in tutto il mondo la 20^ Giornata Internazionale del Donatore di Sangue promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per ringraziare le migliaia di volontari nel mondo, diffondere i dati della raccolta e avvicinare al dono quanti più nuovi potenziali donatori al fine di garantire il ricambio generazionale e rispondere alla crescente richiesta di sangue e soprattutto di plasma. Sono centinaia le iniziative attivate da Avis su tutto il territorio nazionale in collaborazione con la sanità pubblica e i soggetti privati.

Grazie alla sensibilità del gruppo Sella in collaborazione con l’Avis di Biella e il Personale del Servizio Trasfusionale dell’ASL BI è stato attivato un percorso di sensibilizzazione interno che ha portato all’iscrizione di numerosi aspiranti donatori, dipendenti del gruppo biellese, che nei giorni scorsi hanno già iniziato il percorso di valutazione dell’idoneità. La sensibilizzazione e la promozione al dono è un obiettivo della campagna legata alla celebrazione della giornata e la mission dell’Avis, la più grande associazione di donatori in Italia con quasi 1 milione e 300mila volontari iscritti.

“È necessario tenere sempre alta l’attenzione sul tema della donazione di sangue ma soprattutto di plasma” è il commento di Lorenzo Tivelli, presidente dell’Avis Comunale di Biella che aggiunge “siamo fortunati nel nostro territorio ad avere tante persone sensibili che già si adoperano nel dono e soggetti privati che dimostrano grande sensibilità verso i temi sociali”.

“La collaborazione con Avis nasce dalla volontà di diffondere e promuovere la cultura della solidarietà verso il prossimo attraverso un gesto di grande civiltà, come quello della donazione del sangue e, allo stesso tempo, agevolare i colleghi che vogliono mettersi al servizio degli altri attraverso un’azione semplice ma potente – ha dichiarato Marco Carminati, responsabile Sostenibilità del gruppo Sella -. Donare il sangue è un gesto di attenzione verso l'altro, che ci rende consapevoli del valore della collaborazione e del senso di comunità, oltre ad essere anche un meccanismo di prevenzione per la propria salute”.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue che ricorre il 14 giugno rappresenta ogni anno l’occasione per ricordare l’importanza della donazione di sangue ed emocomponenti per la salute di tutti e per sensibilizzare la popolazione al dono. Lo slogan di quest’anno dell’OMS vuole essere un momento di ringraziamento per tutti i volontari che ogni giorno, in anonimato, donano una parte di sé e del proprio tempo alla comunità intera, dando la possibilità a centinaia di migliaia di pazienti ogni giorno (in Italia più di 1.700/die) di usufruire delle cure e dei trattamenti medici e chirurgici. Proprio in linea con lo spirito della giornata mondiale quest’anno è iniziato un importante percorso di arruolamento alla donazione di sangue con il gruppo Sella, momento fortemente voluto dallo stesso.

La Giornata Mondiale del Donatore è quindi l’occasione per ringraziare tutti i donatori di sangue e, per il Servizio Trasfusionale dell’ASL BI, ringraziare tutti i donatori e le donatrici del territorio biellese, compreso coloro che non sono più attivi, per il loro periodico, prezioso ed insostituibile gesto di solidarietà. L’ASL BI ringrazia il gruppo Sella e AVIS Biella per la sensibilità e la disponibilità dimostrata rispetto al tema della donazione a beneficio dei pazienti. A quanti volessero avvicinarsi alla donazione è necessario essere maggiorenni, pesare almeno 50 kg e godere di buona salute. Il colloquio medico successivo all’iscrizione e gli esami a cui sarà sottoposto l’aspirante donatore andranno a definire l'idoneità alla donazione.