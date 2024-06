Nuoto, Dynamic In Sport domina ai regionali: titolo a squadre per Rane Rosse

Tanta Dynamic In Sport ai Campionati Regionali di nuoto Esordienti B, manifestazione conclusiva dell’annata sportiva per la più giovane categoria del nuoto agonistico. Il team Dynamic In Sport di Biella e Crescentino ha vinto la classifica a squadre, battendo dopo un lungo testa a testa le squadre VO2 e Libertas Nuoto Novara.

I risultati dello squadrone Dynamic In Sport allenato dai tecnici Luca Caramellino e Timothy Zanolini: Giorgia Pasteris prima nei 100 dorso, seconda nei 200 stile libero 2014, Riccardo Abate terzo nei 100 misti e nei 50 dorso 2014, Andrea Tagariello primo nei 100, secondo nei 50 stile libero 2014, secondo nei 50 delfino 2014, Sara Trapella prima nei 200 misti, seconda nei 100 delfino e nei 50 dorso 2014, Raffaele Bergando primo nei 50 e terzo nei 100 delfino 2013, Sofia Casoli seconda nei 200 misti e terza nei 100 rana 2014, Enea Zaccaria terzo nei 200 misti 2013, Amelie Medea Pasquettaz seconda nei 100 rana e nei 50 dorso 2015, Francesco De Pasquale terzo nei 100 rana 2014, Rebecca Lago, terza nei 200 misti 2014.

Bene anche le staffette con tre argenti: per la 4x50 mista femmine con Pasteris, Lago, Trapella, Casoli, la 4x50 stile libero femminile con Pasteris, Trapella, Lago, Casoli e per la 4x50 stile libero maschile con Bergando, Tagariello, Bentivenga, Zaccaria.