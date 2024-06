Masserano, la maggioranza sulla festa di Beltane: la replica al vicesindaco.

Riceviamo e pubblichiamo:



"In merito agli articoli apparsi nei giorni precedenti, desideriamo esprimere alcune considerazioni e precisazioni per chiarire la nostra posizione e offrire ai cittadini una visione accurata e completa.

Vogliamo innanzitutto ribadire il nostro pieno sostegno e piena fiducia al Sindaco Andrea Mazzone. Il nostro lavoro congiunto ha sempre avuto come obiettivo principale il bene della comunità di Masserano e continueremo a lavorare con dedizione per raggiungere questo scopo. Dichiariamo questo intento innanzitutto per rispetto di chi ci ha votato e di chi sa vedere al di là della vana polemica.

Fin dall’inizio di questa amministrazione, infatti, siamo stati grati ed entusiasti della fiducia e dell’occasione che il popolo masseranese ci ha dato e ci siamo impegnati appieno per essere all’altezza delle aspettative e fare al meglio il nostro lavoro nell’interesse collettivo.



Il nostro lavoro purtroppo però non sempre è stato valorizzato, anzi, tuttalpiù è stato ostacolato, anche da manovre sotterranee e malevole volte a screditarci. Fin quasi dal principio del nostro insediamento la vicesindaco Fantone ha iniziato a prendere le distanze dalle decisioni e dai progetti del Sindaco votando contro in Giunta e astenendosi in Consiglio comunale.

La situazione che ci si è presentata è stata destabilizzante per noi (quasi tutti al primo mandato) ma abbiamo atteso, augurandoci che il tempo appianasse le tensioni e che la vicesindaco Fantone prendesse consapevolezza del suo ruolo e si allineasse con il resto del gruppo.

Tuttavia questo non è successo. Ora che il suo dissenso è pubblico ed ha voltato le spalle palesemente a tutta l’amministrazione, la nostra fiducia nei suoi confronti è definitivamente e comprensibilmente persa.



In merito alle polemiche sollevate sulla gestione della festa celtica di Beltane, è importante sottolineare che tutte le decisioni sono state prese in modo trasparente, nel pieno rispetto delle normative vigenti e a favore della sicurezza e dell’esperienza collettiva.

Questa edizione è stata un successo e, come sempre, ha contribuito a valorizzare la cultura locale, il rispetto per la natura e a promuovere il nostro territorio. Tutti principi a cui noi come amministrazione siamo saldamente legati e che è nostra volontà replicare negli anni a venire. A tal proposito, in questi giorni è stata formalizzata l’intenzione di un incontro chiarificatore con i rappresentanti del direttivo dell’associazione AnticaQuercia volto a sottolineare la volontà di mantenere l’evento sul nostro territorio.



Siamo determinati a continuare il nostro lavoro con lo stesso impegno e la stessa passione che ci hanno guidato finora sia nei progetti futuri, che in quelli già in essere.

Attualmente sono in corso due grossi cantieri attesi e desiderati da tempo: l’allestimento del ponteggio per il rifacimento del tetto del Palazzo dei Principi, opera co-finanziata dalla Regione Piemonte e la creazione della piattaforma dell’elisoccorso nella zona denominata ex-cava.

Attendiamo inoltre il via libera del Ministero della famiglia per l’avvio della ristrutturazione della sede della Banda P. Generali finanziato dal bando Benessere in Comune.



In conclusione, vogliamo rassicurare i cittadini che l'amministrazione comunale è determinata a proseguire il proprio lavoro con passione e responsabilità".



I Consiglieri Comunali di Maggioranza del Comune di Masserano