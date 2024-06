Festa celtica di Beltane, incontro Comune-organizzatori dopo le polemiche: pace fatta?

Dopo settimane di tensioni, arriva il tempo delle riflessioni e del confronto. È quanto accaduto a Masserano, a seguito delle recenti polemiche che hanno ruotato attorno alla festa celtica di Beltane e la sua realizzazione, in programma da parecchi anni nel mese di maggio.

Nelle scorse ore, infatti, l'amministrazione e gli organizzatori si sono incontrati per discutere del futuro di uno degli eventi più seguiti e apprezzati del nostro territorio. Alla riunione erano presenti rappresentanti della proprietà del Parco Arcobaleno e dell'Antica Quercia (organizzatori della manifestazione) e i sindaci Andrea Mazzone di Masserano (accompagnato dal vice Elena Fantone e da alcuni consiglieri di maggioranza) e Fabrizio Bertolino di Brusnengo.

Entrambi le parti hanno affidato ai social le proprie posizioni, apparentemente più vicine rispetto a qualche tempo fa: “Dopo un mese di tensioni e dissapori finalmente ci si è seduti intorno ad un tavolo per dialogare apertamente sul futuro dell’evento e sulle modalità di collaborazione con l’amministrazione – si legge nel post del Comune di Masserano - È nell’interesse reciproco mantenere i tavoli di confronto e di co-progettazione, definendo in modo chiaro i ruoli e garantendo armonia nello svolgimento della manifestazione. Pertanto, con serenità, possiamo già fin da ora lavorare collegialmente a Beltane 2025 con la calma che la complessità dell'evento richiede”.

A stretto giro di posta è arrivato il pensiero del direttore artistico Ossian D'Ambrosio, subito condiviso nella pagina dedicata alla festa celtica: “Non è stato facile intavolare inizialmente un discorso sulle problematiche burocratiche, tutte abbastanza opinabili dai diversi punti di vista. Sicuramente dobbiamo ringraziare la moltitudine di persone che ha espresso sincera passione, interesse e desiderio che la manifestazione, ormai storica per il Biellese, rimanga nel Parco Arcobaleno e non migri fuori provincia. Ulteriori ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno supportato attraverso la petizione online, che ha avuto un peso sull'importanza della manifestazione, così come tutte le persone che si sono interessate con reale attenzione per poter creare nuovamente un canale di dialogo, senza dimenticare sindaci, presidenti e assessori del territorio che si sono impegnati per ristabilire il dialogo”.

E sul post del Comune, D'Ambrosio ha aggiunto: “Continueremo il dialogo con l'amministrazione comunale di Masserano con un secondo incontro a settembre per delineare eventualmente tutti i lavori per la 27° edizione. Per ora possiamo dire che siamo ben speranzosi ma rimandiamo la decisione finale a settembre”.