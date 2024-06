Biella, sit-in davanti alla Provincia per l'inceneritore

“Giovedì 13 giugno, dalle 9.30 alle 11.30 circa, avrà luogo un sit-in davanti alla Provincia di Biella in occasione della più importante conferenza dei servizi per l'inceneritore. Quindi l'invito è a presenziare davanti all'edificio”. Lo scrive, in una nota, il Movimento Valledora.