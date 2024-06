Elezioni 2024, a Gifflenga confermata Pollero: sarà terzo mandato

Nessuna sorpresa a Gifflenga: Elisa Pollero è stata eletta a sindaco del paese. La lista “Insieme per Gifflenga” ha raccolto 49 voti (65,33%) e 7 seggi in consiglio comunale. Paolo Armando Cappa, invece, 23 voti e 3 seggi. Mauro Garzola si ferma con tre preferenze. 76 gli elettori votanti (89,41%) su 85, una sola scheda bianca registrata.

"Assolutamente soddisfatta per la mia rielezione e per aver mantenuto la squadra di governo al completo. Abbiamo iniziato un percorso e vogliamo portarlo avanti. Siamo pronti per nuove sfide e continuare a operare per il bene della comunità con la messa in campo dei nostri progetti".