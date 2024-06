Elezioni 2024, Candelo ha riconfermato Gelone: raccolti 2322 voti

Candelo ha fatto la sua scelta: Paolo Gelone è stato riconfermato con 2322 voti a favore. Insieme a lui, entrano in consiglio: Minuzzo, Pizzoglio, Bonifacio, Ansermino, Valla, Vallera, Maffeo e Marino. Elettra Veronese si assesta sugli 829 voti, Alessandro Pizzi sui 387. Fanalino di coda Carmela Coppola, con 259 voti.

"Grande soddisfazione, il risultato è già molto chiaro - spiega Gelone - Anche per i prossimi 5 anni sarò il sindaco di Candelo al servizio dei cittadini. Abbiamo davvero fatto qualcosa di grande, un risultato che non ho mai dato per scontato perché riconfermarsi è sempre difficile. Ogni singolo voto ricevuto è una dimostrazione di stima e una responsabilità che sento tutta nel mio cuore e sulle mie spalle. Sono emozionato, commosso, riconoscente".