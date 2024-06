Biella, 38enne in bici investita da un'auto: ora è in ospedale (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

È stata trasportata al Pronto Soccorso, in codice giallo, la 38enne che, a bordo della sua bici, sarebbe rimasta investita da un'auto stando alle prime ricostruzioni affidate alle forze dell'ordine.

È successo nel primo pomeriggio di oggi, 10 giugno, alla rotonda di corso San Maurizio e via per Candelo, a Biella. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza alla ciclista. A causa del sinistro si sono formate code lungo le arterie e il traffico ha subito rallentamenti in tutte le direzioni.