Tennis Tavolo Biella: Lodovica Motta medaglia d’argento ai Campionati Italiani di 4^ categoria

Si è conclusa l’ultima tranche dei Campionati Italiani. A Riccione sono stati infatti assegnati gli ultimi titoli che ancora mancavano all’appello, relativi alle categorie che hanno il maggior numero di tesserati, quarta e quinta femminile e quarta, quinta e sesta maschile. Ai nastri di partenza circa 1400 atleti e tra questi, era presente anche una nutrita rappresentativa del TT Biella, composta da sette persone. Prima di entrare nei dettagli, occorre sottolineare la splendida prestazione di Lodovica Motta, che, nella gara di singolo quarta categoria, ha inanellato una lunga serie di vittorie, interrottasi solamente nella partita finale, vincendo così la medaglia d’argento.

6^ Categoria

La competizione ha preso il via sabato primo giugno con le gare riservate agli atleti di 6^ categoria.

Nella gara di singolare era presente Wu Jin Hao, alla sua prima esperienza. Nonostante la giustificata emozione, l’atleta del TT Biella ha disputato un buona gara; purtroppo, causa l’assenza di un avversario, nel girone ha disputato due sole partite, entrambe perse, in tre set contro il sanmarinese Mazza e, al quinto, contro il catanese Flores. In questa gara ha giocato anche Giacomo Cenedese, già tesserato fino al 2019, che, dal prossimo anno, sarà nuovamente accasato coi colori del TT Biella; Giacomo, superato con facilità il girone, con le vittorie su Castiglioni, Spezio e Curella, vince ancora un paio di partite nel tabellone ad eliminazione diretta, contro il lucchese Ercolini ed il foggiano Perrone, per poi fermarsi, nei sedicesimi, per mano del più quotato Peluso.

5^ Categoria

Nel torneo di 5^ categoria maschile era presente il solo Mattia Noureldin, che ha gareggiato sia nelle gare di doppio sia in singolare.

Nel doppio misto ha giocato in coppia con Isabella Jar, futura Campionessa Italiana di 5^ Categoria. I due vincono una prima partita contro Russo e Pierella, ma si fermano subito dopo superati dagli ossolani Vesci e Antonietti.

Nel doppio maschile, giocato con il marchigiano di Fabriano Ausili, dopo due vittorie con Hikkaduwage e Scarano e con Calò e Benozzo, Mattia è eliminato, negli ottavi, per mano dei bolognesi Brambilla e Riboldi.

Nel singolare maschile, dopo aver superato il girone, battuto dall’atleta del Sudtirol Trager ma vincente Grassi e Drudi, ha dovuto subito cedere il passo nel tabellone, dal romano Caldarola.

4^ Categoria

Tutti gli altri portacolori del TT Biella hanno giocato le gare di 4^ categoria.

Nel femminile hanno gareggiato Lodovica Motta e Federica Prola.

Federica, che da poco gioca con un puntino corto sul diritto, ha disputato una buona gara. Nel girone, pur penalizzata dal pronostico, ha venduto cara la pelle, superata da Pampallona (-7/6/8/-9/11), da Sustrico (9/8/-5/-8/6) e da Ingravalle (5/-5/8/5).

Lodovica è stata autrice di un percorso veramente entusiasmante, ottimamente supportata da coach Sergei Mokropolov. Girone superato con la facile vittoria su Di Ianni e la meno facile sulla bolognese Cerè (9/9/-9/-7/6). Non ha giocato invece con Rotunno, squalificata un attimo prima di scendere in campo. Nella fase a eliminazione diretta ha iniziato battendo la pugliese di Casamassima, Leogrande; poi è stata la volta della lombarda Cosmai; quindi, nei quarti, a cedere a Lodovica, è la camuna Zappavigna (8/-10/10/7), che l’aveva superata ai campionati italiani giovanili; in semifinale, a “pagare pegno” è stata la più quotata Ingravalle (-5/8/-5/8/5). La finale è stata disputata con la lombarda di Coccaglio, Libretti; sono ormai le nove di sera, ma Lodovica, pur decisamente provata, se la gioca al meglio. Un set pari e l’atleta biellese, nel terzo, sembra avere vita molto facile, ma, sull’otto a tre a favore, ha un “passaggio a vuoto” con otto punti subiti consecutivamente: il set è quindi perso: difficile, dopo aver subito un simile colpo psicologico, reagire al meglio. La finale è quindi a favore di Libretti (8/-6/8/6). Già contro Zappavigna era successo un fatto simile; aveva perso il secondo set, pur avanti 10 a 4, anche qui subendo un parziale di otto a zero. Lodovica Motta corona comunque una grande annata sportiva con una prestazione d’eccellenza.

Il giorno dopo, la mattina, sono iniziate le gare di doppio misto.

Federica Prola ha giocato in coppia con Fabio Cosseddu. I suie hanno dato vita a un match di primo turno veramente combattutissimo, purtroppo perso contro papà e figlia Borsani, con i biellesi che si son visti recuperare, in bella, il vantaggio di 8 a 4 (5/-10/15/-6/10).

Lodovica Motta ha giocato con David Dabbicco, formando una coppia inedita che però ha funzionato: una prima vittoria con Esposito e Franchi, una seconda con Severi e Nenis per poi essere fermati, e solo al quinto set, avanti 8 a 4, da Deleraico e Lavoratti (7/-8/-11/10/10).

Al pomeriggio sono iniziati i doppi “di genere”.

Nel doppio femminile Lodovica si è schierata con la verzuolese Giuliano, mentre Federica con la friulana Nenis. Le prime sono state subito battute, in tre set, da Cerruti e Pino, senza dare l’impressione di essere mai entrate in partita. Giocano sicuramente meglio le seconde, che vincono una prima partita opposte a Franzoi e Yavoriska, per essere poi estromesse dalla gara ad opera di Depentori e Ostili.

Nel doppio Maschile, Matteo Passaro gioca con Castaldo, bravo atleta del Milano Academy, ma anche qui si conferma la “teoria” che in doppio, uno più uno raramente fa due. Una prima partita vinta contro Di Gilio e Mattiello; poi fuori per mano di Tomasini e Carletti. Buona prova, invece, di Fabio Cosseddu, in coppia con l’enjoyno Giolito; vincono contro Famà e Violin e contro Russo e Sperti, prima di essere stoppati da David Dabbicco e Marampon. Questi ultimi, anche qui coppia inedita, hanno disputato un grande torneo: infatti, si sono fermati solamente ai quarti, dopo aver superato nell’odine: Mugellini e Romagnoli, Boletti e Manganelli, Cosseddu e Giolito e Rettighieri e Nita; sono quindi usciti, a testa alta contro Graur e Pagano, seconda testa di serie (-7/-9/7/8/3).

Infine si è disputato il singolare maschile. Tutti gli atleti del TT Biella superano il girone: Matteo Passaro, da primo, nonostante la sconfitta patita per mano del senese Cerretti (7/-11/-6/20/9), ma con le due vittorie su De Maio e Marani; David Dabbicco, da secondo, vincente contro Toso e Motolese, ma battuto, in rimonta, da Monari (-7/-9/6/8/9); Fabio Cosseddu, da primo, con tre convincenti vittorie su Ieronfantico, Manto e Facchini. Nel tabellone ad eliminazione diretta, con un pizzico di sfortuna, quest’ultimo trova, al primo turno, l’altoatesino Clerico, atleta meglio posizionato in classifica: Fabio se la gioca al meglio, ma al quinto soccombe (8/-6/-7/6/6). Matteo vince una prima partita contro il campano Illibato per poi fermarsi, nei trentaduesimi, contro Zerbini. David, prima di fermarsi nei sedicesimi, per mano del sassarese Licciardi, inanella una buona serie di vittorie, prima con Bux, poi con Vitali e quindi contro il veneto Gamuzza.

Con queste gare anche l’annata agonistica 2023-24 è passata agli archivi.