Biella, Gattopoli presenta il “Micioparty”.

Sabato prossimo, i micetti di Gattopoli Made in Biella vi invitano al nostro ‘micioparty’ del 15 giugno dalle ore 15.00 alle 22.00. Sarà una festa dedicata ai gatti randagi con un aperitivo che avrà opzioni vegane e vegetariane. Vi aspettiamo al Polivalente di Occhieppo Inferiore (viale Caralli 7) dove ci sarà anche il market con le creative e artiste di Manididonne. Ovviamente troverete il nostro banchetto di Miciocreativo con tante idee regalo a tema gatto fatte in ceramica dalle nostre volontarie e cotte allo storico forno di Ronco Biellese. Dalle 18.00 alle 19:30 l’associazione Iota tra cielo e terra organizza una lezione di yoga il cui ricavato andrà ai nostri mici. Si ringrazia in particolar modo il Comune di Occhieppo Inferiore per la collaborazione e la disponibilità dei locali. È gradita la prenotazione. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare l’inizio dell’estate e aiutare i nostri mici sfortunati, contribuendo anche a sostenere l’artigianato locale. Non mancate!

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16-18) su appuntamento (prenotazioni: 328 85 87 460), mentre il sabato (15-18) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici per un’adozione consapevole.