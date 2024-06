Fotoclub Biella: a Palazzo Ferrero la serata fotografica.

Luca Guzzo, classe 1964, da sempre animato da una fervida curiosità, ha nutrito una passione per la fotografia e i viaggi fin dalla sua infanzia. Oggi, si dedica completamente alla fotografia di reportage, utilizzando le immagini e le parole per narrare storie di paesi e persone che abitano il nostro meraviglioso pianeta.

La fotografia non è solo un mezzo per catturare momenti, ma un modo per esplorare e raccontare la straordinaria diversità etnica, culturale, sociale e religiosa che caratterizza luoghi vicini e lontani. Attraverso i suoi scatti, cerca di documentare usi, costumi e tradizioni, rispettando sempre l'integrità e la moralità delle comunità che incontra.

In questa serata intitolata “Storie”, Luca condividerà le emozioni, le esperienze e le scoperte fatte in alcuni viaggi vicini e lontani, celebrando la bellezza e la complessità del mondo che ci circonda.

Mercoledì 12 giugno ore 21.00 – Palazzo Ferrero.