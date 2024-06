Strada Cossato Valle Mosso, un lettore: "Un avvallamento unico", FOTO

Segnalo che la strada statale Cossato Valle Mosso all'altezza di via Maffei al numero 550 di Cossato dopo i lavori che hanno interessato scavi e riasfaltatura in modo assolutamente dissennato è ormai un avvallamento unico e sembra di andare in barca anziché in auto.

Ormai è una situazione che si protrae da mesi non se ne può più. Possibile che nessuno intervenga anche solo per attutire un disagio così per gli automobilisti? Consiglio ai collaudatori di Stellantis che per le prove di tenuta delle sospensioni passino di qua spesso!