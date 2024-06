Nuoto pinnato, medaglie e grandi prove per lo Sport Club Pralino: svetta Destefani

Nel primo weekend di giugno si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti estivi di nuoto pinnato, che chiudono la stagione 2023/24 per le discipline veloci in vasca. Lo Sport Club Pralino si dimostra protagonista e porta a casa sette splendide medaglie.

Per il settore giovanile maschile, Pietro Pernici strappa una medaglia di bronzo nei 200 metri mono, mentre si classifica quarto nei 400 e 100 metri mono e decimo nei 50 metri mono. Nicolò Marchiori è 18esimo nei 50 metri mono, decimo nei 200 metri mono, 19esimo nei 50 metri apnea e nono nei 400 metri mono. Per il settore assoluto femminile, Giorgia Destefani fa incetta di medaglie e strappa l’oro nei 50, 50 apnea, 100, 200 metri mono, inoltre è campionessa italiana anche nella distanza 100 metri pinne in cui stabilisce il nuovo record italiano assoluto.

Accede a tutte le finali assolute anche Gaia Savioli che sfiora il podio negli 800 metri mono in cui si classifica quarta, mentre è quinta nei 200 e 400 metri mono. Valentina Basso è in finale nei 200, 400 e 800 metri mono in cui si classifica rispettivamente sesta e due volte ottava. Carlotta Colombo, specialità monopinna, è settima nei 1500 metri, quattordicesima negli 800 metri e diciassettesima nei 400 metri. Per la specialità pinne, Giulia Cerchi sfiora le finali posizionandosi 11esima nei 50 metri pinne, 12esima nei 200 metri pinne e 15esima nei 100 metri pinne. Per la stessa specialità, Sofia Rainero è settima nei 100 metri pinne e nona nei 50 metri pinne. Per il settore giovanile femminile, Sofia Zecchini, specialità pinne, si classifica 11esima nei 100 metri pinne, 14esima nei 200 metri pinne e 20esima nei 50 metri pinne.

Camilla Mastromauro, specialità monopinna, è 24esima nei 200 metri mono, 33esima nei 100 metri mono e 38esima nei 100 metri mono. Grande successo anche per la staffetta 4x50 metri pinne donne che conquista il titolo italiano con le atlete Zecchini, Cerchi, Destefani e Rainero. La staffetta 4x100 pinne mista (2 maschi e 2 femmine) giovanile ha invece conquistato il nono posto con gli atleti Pernici, Marchiori, Zecchini e Mastromauro. Gli allenatori Emiliano Zanella e Monica Facelli concludono la stagione in vasca con ottimi risultati, fieri del loro duro lavoro e dei sacrifici degli atleti.