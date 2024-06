Presentato Piazzoperosi Next Art: quando la musica incontra la solidarietà.

A oltre dieci anni dalla nascita della Fondazione Olly nel 2013 e dieci anni dalla scomparsa di Olga nel 2014, questa serata speciale si propone di raccontare la straordinaria storia di queste due donne moderne e indipendenti. Orfane in giovane età e poi legate da una profonda "sorellanza", Olga e Lidia hanno lasciato un'eredità di valori e di impegno per il benessere dei giovani che la Fondazione continua a portare avanti con dedizione.

Un esempio del significativo impegno della Fondazione Olly è la collaborazione con la Fondazione Perosi per sostenere giovani talenti, come il Quartetto Caravaggio (vincitore del Premio “Alberto Burri” 2018 e il XXXVIII premio della critica) contribuendo così allo sviluppo delle nuove generazioni nel territorio.

Durante l'evento, gli ospiti saranno intervistati da Laura Colmegna, che condurrà una conversazione sul legame tra passato e presente della Fondazione Olly.

La musica è l'essenza di #piazzoperosi, per l'occasione affidata a una giovanissima pianista: Beatrice Distefano.

Nata a Legnano nel 2006, Beatrice Distefano ha iniziato gli studi pianistici con il M° Giuseppe Lo Mauro passando poi sotto la guida del M° Irene Veneziano all'ISSM "G. Puccini" di Gallarate.

All'Accademia Perosi sta frequentando il corso pre-accademico di pianoforte.

Grazie alle sue particolari doti artistico-espressive ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. È stata invitata a suonare in eventi musicali come la manifestazione “E. Pozzoli” in piazza Gae Aulenti a Milano, “Dalla lezione al concerto” allo Showroom Fazioli di Milano, Piano City di Milano, i “Concerti del Tempietto” a Roma. Ha suonato alla Sala Piatti di Bergamo per la Società del Quartetto, a Milano alla sala Giorgio Gaber del grattacielo Pirelli, al Museo del ‘900 di Milano. Si è inoltre esibita in un concerto solistico in Norvegia presso la Ibsenhuset di Skien.

Il repertorio musicale della serata includerà opere di grandi compositori come F. Chopin, E. Satie e C. Alkan, offrendo al pubblico un viaggio emozionante attraverso la bellezza e l'eleganza della musica classica.

In collaborazione con Fondazione Olly.

Sala Concerti I Piano - Accademia Perosi

Data: 05-06-2024

Ore: 18:30

