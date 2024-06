Le opere dei ragazzi del Liceo Sella indirizzo Artistico in mostra a Palazzo Ferrero, FOTO

Le opere dei ragazzi del Liceo Sella indirizzo Artistico in mostra a Palazzo Ferrero

"La città di vetro" termina quest'anno scolastico per il liceo artistico tra le mura di Palazzo Ferrero, in presenza di Irene Finiguerra responsabile di BiBox, il collezionista Sandro Pezzoli, l'artista internazionale Silvia Levenson e Maria Scarognina, in rappresentanza della scuola la vicepreside Daniela Zoppello.

I ragazzi di 3 e 4 h del liceo hanno inaugurato in questi giorni la loro mostra vedendo affiancare ai loro lavori quelle di Silvia Levenson con cui collaborano da anni, i vasi di Matia Scarognina e le tante novità che Sandro Pezzoli ha proposto ai ragazzi.

Agli allievi e ai loro docenti è stata lanciata una nuova sfida: andare fuori da Biella, nello specifico a Milano e confrontarsi con artisti, designer e docenti...tutti uniti sotto gli stessi materiali, specchio e vetro.

Dopo questa proposta il fermento è stato tanto e l'entusiasmo dei ragazzi contagioso. La mostra sarà aperta fino al 7 giugno con la possibilità di acquistare i pezzi in esposizione per poterli investire in altri materiali artistici.

Responsabili del progetto professori Donato Nuzzi e Deborah Albini.