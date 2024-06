Trasporti, eventi, centro, commercio, primi 100 giorni: a confronto i 4 candidati sindaci di Biella FOTO e VIDEO

È stato un confronto pacato, all'insegna del fair play e della chiarezza. Con molte similitudini su alcuni punti pur con delle sfumature differenti sulla realizzazione di altri. Queste le sensazioni a caldo sul dibattito pubblico tra i candidati sindaci di Biella, che ha visto un gran numero di persone collegate per circa un'ora e mezza alla diretta di ieri sera, 3 giugno, sui canali social del quotidiano online Newsbiella.it.

A sfidarsi, nel teatro parrocchiale di Chiavazza, Marta Bruschi (coalizione di centro-sinistra), Andrea Foglio Bonda (liste civiche Buongiorno Biella e Costruiamo Biella), Marzio Olivero (coalizione centro-destra) e Riccardo Ramella (lista Nova Bugella). Assente, invece, Daniele Dellamontà (Pci). Son state 5 le domande (oltre a quelle del pubblico da casa) a cui hanno risposto gli aspiranti primi cittadini del capoluogo di provincia, moderati dal direttore editoriale Mauro Benedetti e dal giornalista Giuseppe Rasolo. Tra le questioni sollevate: una nuova residenzialità unita alla digitalizzazione, centro e commercio, visione della città per i prossimi 10 anni, grandi eventi e marketing territoriale e primi atti di governo nei primi 100 giorni se vincitori alle elezioni comunali.

Sui primi 4 punti, i candidati hanno concordato su una valorizzazione delle nostre bellezze, sul miglioramento dei collegamenti verso Milano e Torino e una maggiore predisposizione all'accoglienza da parte di cittadini, commercianti e strutture ricettive, in vista dei grandi appuntamenti che attendono Biella nel prossimo futuro. Come l'Adunata 2025, vista dai presenti come una straordinaria occasione per il territorio. “Un evento di popolo biellese” come sintetizzato da Foglio Bonda.

Non sono mancate le proposte per un maggior rilancio del centro e per una maggior azione di marketing territoriale come fiere e piccoli eventi sempre più frequenti durante l'anno (portata avanti da Ramella), più dehors, pannelli informativi e zone pedonali (per Bruschi), creazione di un appuntamento culturale annuale che coniughi ambiente e montagna, con l'ipotesi di una delega ad hoc ad un assessorato per l'Adunata (su idea di Olivero) o la posa di un arredo urbano di grido e attrattivo, con un palco da mettere a disposizione di giovani e associazioni per appuntamenti nei weekend e un buono omaggio per i partecipanti (come riportato da Foglio Bonda).

Infine, sui primi tre mesi di legislatura, le priorità sembrano diverse: per la candidata del centro-sinistra “il metodo di fare le cose, unito al ripristino dei comitati di quartiere, alla programmazione tempestiva di appuntamenti importanti, come il Natale, e creare rete con comuni e province limitrofe in vista dell'Adunata”. Ramella, invece, dopo aver chiesto informazioni sul tesoretto del Comune, ha dichiarato che punterà a rivoluzionare i rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Sul tema è intervenuto anche Olivero che, dopo aver confermato l'esistenza dell'avanzo di amministrazione (“Verranno fatte riflessioni su come investirlo”), ha posto l'accento sull'ottimizzazione dei vari settori del Comune mentre la guida di Buongiorno Biella ha evidenziato la volontà di “creare uno spirito di squadra tra i dipendenti comunali”.