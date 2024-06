Il maltempo torna ad abbattersi sul Torinese: strade trasformate in fiumi, disagi e problemi

Non ha avuto, fortunatamente, le stesse conseguenze della grandinata di due settimane fa sulla zona sud della città e la prima cintura, ma Torino deve fare ancora una volta i conti con il maltempo anche in questo primo martedì del mese di giugno.

Un temporale molto violento si è abbattuto sull’area nord di Torino poco dopo le ore 14, causando danni e problemi soprattutto alla circolazione, con strade trasformate in fiumi e disagi diffusi. A San Mauro a farne le spese è stata soprattutto la scuola media "Giovanni Falcone", che ha dovuto far i conti con l’allagamento della palestra e infiltrazioni d’acqua in diverse aule. In alcuni casi è ricomparsa anche la grandine: in largo Toscana mezzi pubblici e auto sono stati costretti a viaggiare a passo d'uomo per l'acqua che aveva invaso completamente la strada.

Pioggia e grandine anche in zona Vallette e in piazza Massaua, problemi anche in corso Regina Margherita e per chi abita al Cit Turin, disagi alla circolazione soprattutto a Leinì e Mappano, soprattutto per le cantine e chi abita al piano terra. Qualche disagio ma situazione meno problematica a Venaria.