Tutti sul podio i 5 Biellesi alla regata off-shore 151Miglia, FOTO

191 sono state le barche partite da Marina di Pisa nel pomeriggio di giovedì 30 Maggio, protagoniste di un’edizione fantastica della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata offshore, alla sua 15°edizione, ormai diventata una classica fra le più importanti e partecipate del Mediterraneo.

Enrico Peretti e Franco Dani erano imbarcati su Atalanta II (un 72 piedi ONEOFF) che ha vinto la Classe IRC Over 60, Mario Janno su Miss K Checkmate uno Swan 45 al secondo posto nella classe ORC A, Paolo Benci e Marco Mensa su Capitani Coraggiosi un X-yacht 41 secondo in ORC B. Sono questi i velisti membri della Lega Navale di Biella, che hanno ottenuto risultati di prestigio. La LNI Biella, nonostante non abbia specchi d’acqua su cui svolgere attività nell’ambito del territorio, conta ben 160 soci circa e svolge comunque molte attività per promuovere questo bello sport.

La 151 Miglia è una regata Off Shore che si svolge nelle acque dell’Arcipelago Toscano. La partenza si è svolta in condizioni di vento medio che è rinforzato nell’arco della giornata, il vento molto forte previsto su Capo Corso ha spinto l’organizzazione della 151 Miglia a modificare il percorso originale e ad evitare il passaggio dello scoglio della Giraglia, a Nord della Corsica. Un cambio di rotta: partenza da Marina di Pisa e arrivo a Punta Ala, dopo i passaggi alle isole Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa e Montecristo, un percorso comunque molto bello.

Nelle foto da Sinistra: Mario Janno, Enrico Peretti, Marco Mensa, Paolo Benci e Franco Dani in un’immagine scattata durante la serata di chiusura della manifestazione allo Yacht Club di Punta Ala e Atalanta II, ripreso durante la regata.