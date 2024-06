Riascoltati per voi: Van Halen - 1984 (1984)

“1984”… personalmente lo definisco come un vero capolavoro della musica rock. Pubblicato appunto nel 1984, questo album mette in mostra la band al culmine della propria carriera musicale, non solo: è l’ultimo disco con David Lee Roth alla voce ed è anche quello che segna una virata verso un sound più commerciale attraverso una combinazione unica tra hard rock, synth pop e influenze di heavy metal.

L'album parte con l’iconica "Jump", una traccia che ha definito un'intera generazione con il suo riff di sintetizzatore e la voce di David Lee Roth. Seguono brani come "Panama" e "Hot for Teacher", che mostrano tutto il virtuosismo alla chitarra di Eddie Van Halen e tutta l'energia contagiosa della band, negli anni sono poi diventati veri e propri inni rock. Quest’ultima è la mia canzone preferita di tutto l’album. Ma in "1984" non si possono ascoltare solo brani potenti ed energici, anzi, vi posso garantire che tracce come "I'll Wait" mostrano un lato più melodico dei Van Halen, oppure “Top Jimmy” un brano magari meno conosciuto ma altrettanto fantastico, qui si possono riascoltare tutte le abilità del compianto Eddie Van Halen. E di “Drop Dead Legs”? Credo sia un altro gioiello nascosto all’interno dell’album, altro brano con quel groove irresistibile e, ovviamente, l’eccezionale virtuosismo di Eddie alla chitarra! Trovo che in ogni traccia ci sia un connubio perfetto tra potenza e melodia. Infatti, questa varietà di stili e atmosfere fa sì che l'album sia coinvolgente dall'inizio alla fine, senza mai annoiare.

La produzione dell'album è senza dubbio di prim'ordine, il suono è raffinato e innovativo. Sono convinto che in questo disco ci sia una perfetta unione tra il rock classico e la musica pop di quel 1984, è eclettico e ben realizzato. Quindi, vi lascio dicendovi che quest’album dei Van Halen sia un must-have da ascoltare almeno una volta nella vita, è il classico disco senza tempo, l’intramontabile del rock. La perfetta combinazione di talento musicale, creatività e innovazione. Quindi? Ovvio, se non l'avete ancora fatto, correte ad ascoltarlo!!!

Voto: 9+

Tracce:

1) 1984 – 1:09

2) Jump – 4:04

3) Panama – 3:32

4) Top Jimmy – 3:01

5) Drop Dead Legs – 4:15

6) Hot for Teacher – 4:44

7) I'll Wait – 4:45

8) Girl Gone Bad – 4:36

9) House of Pain – 3:20

Durata: 33 minuti.

Formazione: David Lee Roth (voce); Edward van Halen (chitarra, tastiere, cori); Michael Anthony (basso, cori) e Alex van Halen (batteria, percussioni).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “1984” ma anche dei Van Halen e della loro musica.

Al prossimo riascolto…