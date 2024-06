Biella, a Chiavazza la solennità del Corpus Domini FOTO

Oggi, 2 giugno, a Chiavazza, si è celebrata la solennità del Corpus Domini, una delle principali dell’anno liturgico della Chiesa Cattolica.

Alla celebrazione eucaristica delle 10.30 nella chiesa parrocchiale , è seguita la processione che ha percorso piazza XXV Aprile, via Gamba, via Cucco, via Turiello, via Della Vittoria per tornare in chiesa parrocchiale.

Qui si è tenuta la preghiera conclusiva e la benedizione eucaristica. Alla processione hanno partecipato anche i bimbi dell'asilo Lorenzo Cucco e quelli che nelle settimane precedenti avevano fatto la Prima Comunione.